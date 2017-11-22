Для блогеров и репетиторов разработан вариант новой системы оплаты налогов через мобильное приложение



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Чиновники нашли способ заставить самозанятых граждан, в частности, блогеров и репетиторов, платить налоги - они предлагают снизить размер платежа и разрешить пользоваться специальным мобильным приложением для их оплаты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Вариант новой системы оплаты налогов уже разработан: будет создано приложение – онлайн-офис, действующее как касса. Благодаря ему налогоплательщик сможет взаимодействовать с ФНС. Рассчитать налог (например, стоимость патента или размер монолитного налога на вмененный доход) может сам налоговый орган, никакой отчетности подавать не нужно. Заплатить его можно автоматически, привязав к приложению банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги.

Воспользоваться приложением смогут как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели без наемных работников. Система должна быть удобной, а налоговая нагрузка – небольшой, отмечает чиновник. Кроме того, участие в системе предполагает различные бонусы.

ФНС пока не поддержало предложение чиновников. Ведомство рассматривает различные варианты: оборотный налог, который шел бы и на покрытие страховых взносов, помесячная или поквартальная выплата страховых взносов. Кроме того, это может быть настройка уже имеющихся режимов с более простой регистрацией.

По данным Росстата, в I квартале 2017 года в неформальном секторе экономики трудилось 18,7% всех занятых россиян – более 13 млн человек. В 2016 году их доля достигала максимума – 21,2%. Растет доля тех, кто берет неформальные подработки и налогов с них не платит: с 30,4% в 2016 году до 35,5% в 2017 году, оценивали эксперты РАНХиГС.