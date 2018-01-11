Оператор рассчитывает предоставлять услуги связи корпоративным клиентам из Китая

Китайский оператор China Mobile зарегистрировал компанию в России, которая рассчитывает работать в РФ с китайскими корпоративными клиентами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

Компания «Чайна Мобайл Интернешнл (Раша)» была зарегистрирована 15 декабря 2017 года. Она принадлежит крупнейшему китайскому телеком-оператору China Mobile, подконтрольному правительству Китая. Следующим шагом China Mobile станет получение лицензий на телекоммуникационные услуги, что позволит работать с российскими компаниями.

Ранее на российский рынок вышли крупнейшие конкуренты оператора – China Unicom и China Telecom. Партнером China Mobile в России стал «МегаФон», который предоставил китайской компании магистральный маршрут емкостью 100 Гбит/с для передачи данных между Европой и Азией. Инвестиции компании в проект составят «сотни тысяч долларов», которые пойдут на закупку телекоммуникационного оборудования.

«Оператор будет делать фокус на передачу данных; не исключено, что есть также планы выступить с продуктами на массовом рынке, а именно для китайскоязычной диаспоры в России, большая часть которой проживает на Дальнем Востоке и в Иркутске», – отмечает Андрей Ажигиров, директор бизнес-единицы «Межоператорское взаимодействие» МТТ.

Эксперты считают, что конкуренция среди китайских телеком-компаний в России усиливается, а их экспансию поддерживает государство в рамках программы «Один пояс — один путь». Однако, несмотря на выход трех китайских операторов на рынок России, их доля остается в целом незаметной.