Речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию



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В Россию ежегодно поставляется 150−300 тыс. тонн сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры. При этом до 25% таких продуктов могут быть украинского происхождения, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Сырная продукция, запрещенная из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2016 году, переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом сыра из Македонии и Ирана.

Так, в октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из Македонии, Китая, Ирана, Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.

«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через «Белтаможсервис»)», – говорится в открытом письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Он также отметил, что на территорию России может поставляться «небезопасная и низкокачественная продукция». Россельхознадзор намерен выступить с предложением внести сыроподобную продукцию в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это необходимо для контроля за качеством поступающих в Россию сыров.

Эксперты рынка с расчетами Россельхознадзора не согласны и считают их завышенными. В России продажи переупакованных сыров составляют не менее 200–250 тыс. тонн в год, то есть почти половину рынка, оценивает Дмитрий Матвеев, гендиректор группы «Кабош». По его словам, в основном сыры для переупаковки ввозятся из Белоруссии, чаще всего переупаковываются такие популярные марки, как «Российский», «Тильзитер», «Эддам», «Гауда».