Сеть ресторанов быстрого питания сменила концепцию и обновила логотип



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Сеть ресторанов быстрого питания Carl’s Jr. больше не будет делать ставки на красивые женские тела и жаркие ролики, вместо этого компания вернется к истокам и сосредоточит свое внимание на еде. Новая рекламная кампания сети демонстрирует вечную тему отцов и детей, чьи интересы зачастую не совпадают.

В новом видео Carl’s Jr. авторы идеи – специалисты агентства 72andSunny, представили зрителям вымышленных героев – основателя компании мистера Карла Харди, роль которого исполняет актер Чарль Истен, и его сына, нынешнего руководителя сети, - Карла младшего. Видеоролик демонстрирует возвращение отца в компанию с целью забрать ее из рук сына-мажора, усилиями которого сеть начала ассоциироваться у покупателей, в первую очередь, с откровенными видеороликами и сексуальными девушками.

Отец напоминает сыну об истории Carl’s Jr. и заявляет о новой политике компании «Food, not boobs» («В первую очередь еда, а не грудь»). Вслед за политикой сеть поменяла и айдентику, в частности, речь идет о логотипе Carl’s Jr. В новой версии лого традиционная улыбающаяся пятиконечная звезда жёлтого цвета останется без улыбки, а красно-белый цвет в названии сменит черный.

«Девочки и секс останутся в прошлом. Несмотря на то, что они приносили успех, за красивыми телами оставалось нечто важное, что ускользало от взора наших клиентов, - это качество и вкус нашей еды», - отметили в компании. Если раньше к целевой аудитории Carl’s Jr. относились мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, то теперь сеть намерена ориентироваться на все слои населения, независимо от пола и возраста. Вымышленные герои - Карл Харди и его сын продолжат свое телевизионное существование и станут героями будущих видеороликов и рекламных кампаний Carl’s Jr.

Напомним, рекламные ролики Carl’s Jr. всегда выделялись участием сексуальных моделей и откровенными сюжетами. В кампаниях сети успели отметиться такие модели как Кейт Аптон, Перис Хилтон, Шарлотта Мак-Кинни, Ханна Фергюсон, Сара Джин Андервуд, Эмили Ратаковски, Падма Лакшми, Нина Агдал и Хайди Клум.