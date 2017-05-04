Приз онлайн-викторины - билеты на pre-party фестиваля





В преддверии грандиозной презентации Каннских Львов в Москве, АКАР проверит, насколько хорошо российские рекламисты осведомлены о главном профессиональном фестивале. В онлайн-викторине Cannes Lions Quest каждый желающий сможет проверить свои знания и получить шанс выиграть 2 билета на зажигательную pre-party фестиваля - Cannes Lions Moscow Festival.

Профессионалам креативной индустрии и просто любителям качественной и интересной рекламы будет предложено ответить на 10 вопросов об истории, любопытных фактах и выдающихся кейсах IFC Cannes Lions. Викторина станет развлечением, где можно скоротать время и узнать много новой информации о Каннских Львах, а для самых эрудированных игроков – это еще и шанс получить главный приз.

5 мая с помощью генератора случайных чисел АКАР выберет среди всех победителей викторины двух счастливчиков, которые получат по 2 билета на Cannes Lions Moscow Festival.

ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ МОЖНО ЗДЕСЬ

Cannes Lions Moscow Festival – масштабная презентация Каннских Львов в Москве. Более 2500 гостей проведут день в атмосфере креатива и лоска лазурного побережья. Насыщенная программа включает в себя образовательную часть при поддержке PHD Russia, «Каннский прогноз» от Leo Burnett, а также активные виды спорта на свежем воздухе. Завершит день роскошная вечеринка в лучших традициях IFC Cannes Lions при поддержке Playboy Russia.

Место проведения: 12 июня, ROYAL BAR (Ленинградское шоссе, 39 стр. 23)

Информационная поддержка