В круг обязанностей Евгения Красникова войдут спецпроекты со СМИ и продуктовый PR

Евгений Красников, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», занял пост руководителя проектов digital-коммуникаций Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщает vc.ru.

У ЦРПТ до сих пор не было никакого позиционирования в digital-сфере и его необходимо выстраивать, сообщил Красников. В круг его обязанностей войдут спецпроекты со СМИ и продуктовый PR.

ЦРПТ сосредоточен на разработке системы цифровой маркировки и прослеживания продаваемых в России и ЕАЭС товаров, которая повысит прозрачность рынков и поможет бороться с контрафактом. Сейчас Центр развивает систему маркировки табака и занимается созданием оборудования для маркировки лекарств, которые в рамках эксперимента пока будут добровольны. Участники эксперимента должны наносить метки на упаковки и передавать в систему сведения о цене товара и его движении по цепочке вплоть до продажи.

В ближайшие несколько недель ЦРПТ планирует выпустить мобильное приложение, которое позволит любому пользователю самостоятельно убедиться в подлинности покупаемого товара, рассказал Красников. По его словам, с помощью сервиса можно будет узнать срок годности товара, информацию о его производителе и отследить путь от производства до магазина. С помощью приложения можно будет также отправить жалобу и получить на неё ответ от контролирующих органов, если возникли претензии к товару, продавцу или производителю.

ЦРПТ – это совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющего партнёра Almaz Capital Александра Галицкого, созданный в 2017 году. Структурам центра предстоит к 2024 разработать оборудование и программное обеспечение для маркировки и прослеживания товаров, а также создать каталог всех производимых в России товаров.