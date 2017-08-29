Евгений Давыдович, возглавлявший бизнес «Связного», переходит в «Бинбанк»



Cfo-russia.ru

Дмитрий Мильштейн с 1 сентября 2017 года возглавит розничную сеть — группу компаний «Связной», сообщает РБК со ссылкой на сообщение «Связного».

Мильштейн приступит к новой работе 1 сентября. Евгений Давыдович, который возглавлял бизнес «Связного» с начала 2016 года, покидает компанию и переходит на должность председателя правления «Бинбанка».

Назначение Мильштейна гендиректором «Связного» укрепит сильнейшую команду на рынке, сообщает Олег Малис, контролирующий акционер «Связного». Он отметил знания и опыт нового руководителя группы компаний, которые позволят ей укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы.

Дмитрий Мильштейн в течение восьми лет занимал должность финансового директора компании «Евросеть». Ранее он работал на руководящих позициях в различных подразделениях X5 Retail Group.

Напомним, ранее «МегаФон» и «ВымпелКом» разделили бизнес «Евросети»: «МегаФон» консолидировал 100% акций и взял на себя часть долга компании. Половина салонов ритейлера перешла к «ВымпелКому».