Он убеждал поставщиков рекламных услуг завышать счета и присваивал разницу между реальной и фиктивной ценой

Бывший топ-менеджер холдинга DNS Александр Панов обвиняется в мошенничестве и «отмывании» денег: за три года работы он похитил из бюджета компании почти 95 млн рублей, на которые приобрел недвижимость и автомобили, сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, преступления совершены в период с 2013 года по 2016 год, когда фигурант работал в компании, входящей в холдинг DNS. В его должностные обязанности входили планирование и координация работ по проведению рекламных кампаний. Менеджер убеждал поставщиков рекламных услуг завышать счета, одновременно обманывая DNS, а после окончательных расчётов забирал себе разницу между реальной и фиктивной ценой.

«Схема состояла в том, что он убедил ряд поставщиков услуг завышать счета, от 20% до 50%, и эту сумму переводить на счета владивостокских компаний. Ссылался на требования руководства. Естественно это были „помойки“, но и с обнальщиками он не общался сам, а только через своего друга», — рассказал гендиректор сети Дмитрий Алексеев.

После окончательного расчета маркетолог присваивал себе разницу в стоимости оплаченных работ и услуг. Так ему удалось похитить почти 95 млн рублей, 70 млн рублей из которых он легализовал путем приобретения недвижимости и автомобилей.

Следствие обвинило бывшего сотрудника сети в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и статьёй 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). На имущество обвиняемого (2 квартиры, гаражный бокс, транспортные средства) наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения.