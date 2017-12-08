Нашумевший «однодневный» соус из американского «Макдоналдс» в России присвоил «Бургер Кинг»

Не так давно «Макдоналдс» на один день вернул в продажу знаменитый сычуаньский соус, продажи которого завершились еще в 1998 году. Российские поклонники сети фастфуда и сериала «Рик и Морти», в новом сезоне которого главный герой вспоминает о соусе, ждали его появления в меню ресторана. Неожиданно для всех сычуаньский соус в России появился в меню прямых конкурентов.

Ограниченная партия сычуаньского соуса продавалась в «Макдоналдс» в 1998 году. В апреле 2017 года вышла новая серия популярного мультсериала «Рик и Морти», в котором главный герой сетовал на отсутствие любимого им соуса и обещал искать его, «даже если на это потребуется девять сезонов».

Фанаты мультсериала по всему миру стали требовать вернуть соус в продажу. Они писали в «Макдоналдс» петиции, устраивали забастовки. «Макдоналдс» прислушался к фанатам и вернул любимый соус в меню на один день. Хватило соуса не всем, поэтому весь мир ждал его возвращения. Их ожидания оправдались, сычуаньский соус вновь вошёл в меню ресторана быстрого питания, но не в «Макдоналдс», а в «Бургер Кинг».

7 декабря «Бургер Кинг Россия» объявил о запуске свой знаменитого Воппера с тем самым сычуаньским соусом.