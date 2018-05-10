Гроб с Рональдом пронесут от первого ресторана «Макдоналдс» в Москве до Пречистенской набережной

С чего в «Бургер Кинг» взяли, что эпоха Рональда Макдональда и он сам скоропостижно скончались — неизвестно. Но разве «Бургер Кингу» когда-то нужен был веский повод для того, чтобы в очередной раз высмеять своего ближайшего конкурента?

Российское представительство сети «Бургер Кинг» подало заявку в мэрию Москвы на проведение общественных похорон Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов «Макдоналдс».

Мероприятие планируется торжественное — в форме демонстрации. Гроб с Рональдом планируют пронести по центру Москвы, а затем показательно сжечь, развеяв прах над Москвой-рекой.

Согласно заявке, демонстрация будет длиться 5 часов. Чтобы никто из присутствующих не проголодался, организаторы обещают накормить всех участников похорон поминальными «Вопперами».