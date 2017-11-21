В «Бургер Кинг» уверены, такая форма поможет российской сборной успешно выступить на Чемпионате мира

На первый взгляд, смешно. Но с другой стороны, что мы теряем? Если до этого момента ничего не помогало, вероятно, имеет смысл рискнуть.

«Бургер Кинг» предложил Российскому Футбольному Союзу свой вариант формы для футболистов сборной на домашнем Чемпионате мира 2018. Форма в виде бургера, по мнению «Бургер Кинга», поможет нашим игрокам достойно выступить на турнире.

Прототипом для формы послужила ростовая кукла «Бургер Кинг» в виде Воппера, в которой сотрудники «Бургер Кинга» раздают на улицах рекламные листовки. В глазах компании, на грядущем Чемпионате мира по футболу российская сборная должна выглядеть именно так.

Такое предложение вполне обосновано: форма в виде бургера будет вызывать у команд соперников аппетит и, таким образом, отвлекать от игры команду противника, повышая шансы россиян забить гол.

«Мы поможем нашей сборной не ударить в грязь лицом на домашнем чемпионате. Воппер-форма не только обескуражит соперника, но и поможет нашим игрокам уберечь причинные места от травм, так как наши игроки будут защищены плотным слоем поролона», – пояснил Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия».

Соответствующее предложение компания направила президенту РФС Виталию Мутко. В официальном письме «Бургер Кинг» сообщает, что в случае принятия положительного решения, сеть готова выделить дополнительные 13 млн рублей сборной России по футболу на расходы, которые обычно приходится нести самим футболистам во время крупных турниров – караоке, шампанское и прочее.