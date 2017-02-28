Сеть ресторанов решила напомнить посетителям, что они готовят на настоящем огне

«Бургер Кинг» поджег свои рестораны в новой рекламе. Агентство David Miami подготовило серию рекламных принтов, на которых пожарные тушат горящие рестораны «Бургер Кинг». На постерах изображены настоящие рестораны бренда, охваченные огнем.

Серией постеров «Бургер Кинг» подчеркивает, что бургеры в ресторанах сети готовятся на открытом огне. Они получаются вкуснее, чем у конкурентов, но иногда это связано с определенными рисками.

«Бургер Кинг» – не первый бренд, который создает рекламу с «негативными» образами. Так, сеть магазинов Harvey Nichols выпустила рекламный ролик «Воришки», где были показаны кадры с камеры наблюдения, на которых люди воруют из магазинов сети.