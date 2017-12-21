Ресторан упаковывали в подарочную бумагу в течение одной ночи

Свой креативный год «Бургер Кинг» еще не закончил. Интересно, станет ли нестандартный подарок от бренда последним инфоповодом в уходящем году?

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» во Франции преподнесла в подарок своему поклоннику целый ресторан. Повод оказался простой, но весьма значимый для бренда: являясь активным пользователем Facebook, Sullyvan K написал наибольшее количество комментариев на официальной странице бренда. На данный момент их уже более 600, а Sullyvan K не намерен останавливаться.

«Бургер Кинг» и креативная команда агентства Buzzman поблагодарили его за проявленный интерес к бренду, вручив ему собственный ресторан. Подарок был завернут в упаковочную бумагу, для этого понадобился километр материала, 35 сотрудников и одна ночь. Над дверями ресторана появилась надпись: «Дом Салливана К». Ему также предоставили собственное место для парковки, золотой поднос, собственный столик и именную упаковку для воппера, которыми Sullyvan K может питаться бесплатно целый год.

На этом «Бургер Кинг» не остановился и придумал новую PR-кампанию. Бренд обещает бесплатное питание на протяжении одного года тому пользователю, который напишет больше всего комментариев под новым видео «Бургер Кинга» в Facebook. Розыгрыш был моментально подхвачен пользователями, которые в первые несколько часов оставили под постом более 40 000 комментариев.