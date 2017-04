В новом видеоролике сети актер с помощью команды Ok, Google активирует домашнего помощника



Иллюстрация: скриншот ролика

Сеть закусочных Burger King выпустила рекламный ролик, с помощью которого активировала мобильные устройства, в частности домашнего помощника Google Home.

В рекламном ролике актёр в форме сотрудника Burger King говорит, что не может за 15 секунд рассказать о достоинствах бургера “воппер”, но знает как поступить, чтобы потенциальные покупатели узнали все о нем. Молодой человек произносит фразу “Ok Google, what is the Whopper burger?” (Окей, Google, что такое “воппер”?) после чего, распознавая запрос, активируются мобильные устройства, находящиеся рядом с телевизором, а также домашний помощник Google Home. В ответ устройства выдавали информацию о “воппере” из “Википедии”.

По информации The Verge, cпустя три часа после появления рекламы устройства перестали реагировать на запрос из рекламы, но отвечали на эту же фразу, произнесённую живым человеком. Издание полагает, что Google внесла цифровой отпечаток из ролика в “чёрный список”.