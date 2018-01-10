Президент сети Хосе Сил рассказал о своей мечте потеснить с лидирующей позиции Mcdonald’s



Соцсети

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King вышла на российский рынок значительно позже своего основного конкурента McDonald’s. Однако спустя 6 лет, Burger King занимает второе место по продажам среди сетей фастфуда в России и планирует в будущем лидировать на российском рынке, сообщил в интервью «Ведомостям» Хосе Сил, президент Burger King.

По словам Хосе Сила, бренд Burger King в России сейчас растет быстрее, чем когда-либо. К середине 2017 г. рост в годовом исчислении составил 40% с учетом новых ресторанов, а в конце 2017 года открылся уже 500-й ресторан.

«Независимо от макроэкономических условий Burger King остается рестораном на каждый день. Поэтому мы ожидаем еще много-много лет благоприятного развития на этом рынке», – отметил Сил.

Президент Burger King сообщил, что компания планирует стать лидером на российском рынке, который входит для нее в пятерку важнейших, однако на вопрос, когда это может произойти, отвечает, что иногда мечты не имеют конкретных сроков.

«Люди тратят деньги в ресторанах, чтобы получить хорошие впечатления. Наша задача – обеспечивать гостей хорошим сервисом и вкусной едой по приемлемым ценам, а также сделать максимально удобным процесс покупки, использовать для этого новые технологии: сервис мобильной оплаты, доставку домой или в офис. Если мы будем делать это, учитывать потребности наших гостей, то сможем наращивать свою долю рынка и станем номером один в этой стране. Это наша задача, это мечта», – пояснил он.

В компании заверили, что вся продукция проходит контроль качества и безопасности, в том числе проводятся тайные проверки. В России у Burger King почти 90% продуктов местные, кроме картофеля фри и бекона, производство которых планируется локализовать в ближайшие месяцы. Наличие местных партнеров позволяет компании расти.

Burger King стремится следовать за потребителями, соответствовать их пожеланиям и потребностям. Обратная связь помогает совершенствоваться дальше. В частности, люди все больше пользуются гаджетами, поэтому в сети внедрена услуга мобильной оплаты: сейчас достаточно скачать приложение на смартфон, сделать заказ прямо в нем и просто забрать в ресторане без очереди. Подобные сервисы существуют только в Америке, в России Burger King стал пионером в этом. Также для удобства покупателей Burger King в некоторых регионах предлагает бесплатную доставку, средний чек при которой даже больше, чем в ресторанах.

В 2018 году компания планирует развивать сеть ресторанов в Сибири. Там уже открыто около 10 точек. Размер инвестиций в один ресторан составляет от 30 до 40 млн рублей в зависимости от формата.

«Мы рассчитываем, что Сибирь будет самым сильным рынком для Burger King в России – там высокий ВРП, рынок общепита хорошо развит, там любят большие и вкусные бургеры. Между нашим брендом и вкусом сибиряков хорошая связь. Сейчас мы решаем вопрос с логистикой, это будет способствовать росту», – планирует Хосе Сил.

Кроме Burger King в Restaurant Brand International (RBI) входят сеть кофеен Tim Hortons и Popeyes Louisiana Kitchen (сеть быстрого питания, основа ассортимента которой блюда из курятины). Пока они не представлены в России, но такую возможность в компании рассматривают.