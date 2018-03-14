Промокампанию обвинили в плагиате

13 марта отмечается День доброго самаритянина. Происхождение праздника связано с известной библейской притчей, в которой самаритянин (представитель этнической группы, которую евреи не признают единоверцами) помог избитому незнакомцу, оставленному умирать прямо у дороги.

Термин «самаритянин» часто используется, когда речь заходит о милосердии и бескорыстной помощи человеку, попавшему в беду.

Команда Burger King отправилась на трассу Васкес-Каньон (Калифорния) и устроила там «возгорание» автомобиля. Конечно, пожар был всего лишь трюком — этим Burger King хотел проверить отзывчивость американцев и их участие в судьбе другого человека.

Те, кто остановился и был готов протянуть руку помощи, были вознаграждены: бренд преподнес им традиционные бургеры на гриле.

Но и здесь не обошлось без скандала. Пользователи сети обвинили Burger King в плагиате кампании от BBQ в Квебеке, который во время аналогичной стрессовой акции угощал всех чутких прохожих барбекю.

«Это совпадение и всего лишь очередное доказательство того, что хорошие идеи могут прийти в голову каждому. Эта кампания — отражение позиционирования бренда и его ценностей», — пояснили в Burger King.

Ролик от BBQ Quebec