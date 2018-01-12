Сеть фастфуда исполнила его последнее желание перед казнью

Смертная казнь — табу для рекламистов? Burger King с этим не согласен. Французское подразделение компании совместно с агентством Buzzman создали ролик «Последняя трапеза» (The Last Meal), действие которого происходит в камере смертника.

Главный герой — приговоренный к электрическому стулу — заказал себе воппер и в последний момент умудрился обменять его на свободу. В финале охранник жадно поедает бургер на фоне надписи «Ничто не остановит тягу к вопперу», а заключенный покидает тюрьму в форме конвоира.

Burger King — не первые, кто использовал образ смертников в рекламе. В 2000 году Benetton выпустил скандальный проект с фотографиями 26 осужденных, но после критики общественности и властей США компании пришлось извиняться и откупаться щедрым пожертвованием. Burger King попытался обыграть сложную тему во Франции, где смертная казнь была отменена почти сорок лет назад. Однако не факт, что креатив пройдет незамеченным для головного офиса в США, где эта тема весьма болезненная.