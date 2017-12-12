Сеть договорилась о сотрудничестве с B2B сервисом CalltoVisit

Burger King стал клиентом B2B сервиса CalltoVisit, что позволит доставлять клиентов сети до ресторанов на бесплатных такси. Такое сотрудничество поможет компании привлечь новых покупателей.

«Для нас сотрудничество с CallToVisit – это возможность совершить первый поход в Burger King для тех, кто ранее по каким-то причинам не был у нас. Мы подаем лучшие на рынке бургеры и наши данные показывают, что людям достаточно один раз попробовать наш Воппер, чтобы забыть о другой сети, подающей гамбургеры. С помощью CallToVisit мы помогаем людям сделать первый шаг к правильным бургерам», - комментирует сделку директор по коммуникациям Burger King Россия Иван Шестов.

Задача сервиса CallToVisit - увеличить количество целевых визитов в офисы продаж. За 3 месяца с момента запуска к нему подключились уже более 100 клиентов. Среди них ГК «ПИК», «Группа ЛСР», автомобильная группа «Авилон», «Рольф», Медицинский центр Е. Малышевой, Burger King. Официальным партнером нового сервиса на территории РФ выступила компания «Яндекс-Такси».

Первые эксперименты показали, что CallToVisit дает революционные результаты конверсии для сектора СМБ. В результате использования сервиса срок сделки в среднем сокращается в 3 раза, конверсия увеличивается более чем на 20%.