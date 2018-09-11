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18+

Burberry продаст новую коллекцию через Instagram

11.09.2018 в 17:25

Это первый опыт продаж в социальных сетях коллекций модного дома

Depositphotos

Часть новой коллекции Burberry будет продаваться в Instagram. Это первый опыт модного дома, когда коллекция будет продаваться не только через флагманские магазины, но и в социальных сетях, говорится в сообщении британской компании.

Коллекцию представит новый креативный директор Рикардо Тиши 17 сентября на Лондонской неделе моды. После этого она начнёт продаваться эксклюзивно через аккаунты модного дома в Instagram и WeChat, а также в флагманском магазине Burberry в Лондоне.

Ранее стало известно, что Instagram работает над новым автономным приложением IG Shopping, которое позволит аудитории сервиса просматривать коллекции товаров у продавцов, на которых они подписаны, а также совершать покупки в приложении. Многие бренды уже имеют раскрученные аккаунты и постоянных покупателей в этой социальной сети. Поэтому с целью монетизировать это направление, компания запустит агрегатор, где свои товары смогут выставлять десятки и сотни коммерсантов со всего мира.

Instagram Burberry
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