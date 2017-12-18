Лучшим подарком конкуренту в «Бургер Кинг» посчитали гриль

Каждая следующая новость от представительств сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» по всему миру всё больше убеждает нас в том, что подборка зарубежного троллинга своего главного конкурента («Макдоналдс») была бы не менее интересна и насыщена.

Бренд ещё не поставил точку в своих креативных мировых промокампаниях, направленных на высмеивание своего прямого конкурента, ведь Рождество – отличный повод не только для подарков, но и для шуток. Конечно же, самых полезных подарков и самых добрых шуток.

«Бургер Кинг» подготовил для «Макдоналдс» гриль, напоминая о своих вкусных бургерах. Подарок был преподнесен в стиле «Бургер Кинга» – комично и с толикой пафоса. К ресторану конкурента был направлен маскот бренда – Король бургеров, а сам процесс дарения был больше похож на шоу.

«Мы понимаем, что Рождество – это время любви и благотворительности. В это радостное время года мы хотели поделиться со своим главным конкурентом чудесным вкусом бургеров на гриле», – прокомментировали свой жест представители британского «Бургер Кинг».

PR-акция была подготовлена вместе с Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH.

Напоминаем, что ранее Состав собрал вместе все российские кампании от «Бургер Кинг», сделавшие его троллем 2017 года.