В Британской высшей школе дизайна стартует набор на зимние интенсивы, среди которых – курсы по контент-маркетингу, нейромаркетингу и бренд-менеджменту

В Британской высшей школе дизайна стартует набор на зимние интенсивы, среди которых – курсы по контент-маркетингу, нейромаркетингу и бренд-менеджменту.

Дизайн интернета вещей

Создавать «умные» объекты, основанных на технологиях интернета вещей, просто: интенсивный курс «Дизайн интернета вещей» в Британке научит проектировать веб-интерфейсы и разрабатывать дизайна «умных вещей». В результате обучения в портфолио участников появится полнофункциональный прототип реального проекта, а в резюме — новый опыт командной работы. Курс пройдет с 17 по 20 января.

Нейромаркетинг: эффективные коммуникации

Курс «Нейромаркетинг: эффективные коммуникации» познакомит слушателей с основами нейробиологии восприятия и научит применять на практике методы, основанные на научном подходе к восприятию. Участники имеют возможность прийти на курс со своим проектом и получить практические рекомендации специалистов по улучшению показателей восприятия. В конце обучения каждый участник получит свой психографический профиль. Курс пройдёт 12-20 января в Москве.

Сторителлинг для интровертов

Интенсив познакомит слушателей с особенностями создания истории: от драматургии до финального штриха. Научит находить подход к любой аудитории, доносить свои мысли в четкой, емкой и запоминающейся форме. Покажет, что писать истории могут не только писатели. Участники освоят простые, эффективные графические инструменты создания рисованных историй. На практике познакомятся с технологией видеоскрайбинга.

Контент-маркетинг

Программа представляет собой гибрид знаний в области медиакоммуникации и маркетинга. Курс учит придумывать, создавать и продвигать контентные продукты, которые:

Несут в себе идеологию бренда;

Несут в себе полезную, интересную, эмоционально вовлекающую информацию;

Отвечают не рекламным потребностям бренда, а инсайтам аудитории, с которыми бренд работает.

Курс предполагает формирование у студентов медийной грамотности, знакомство с наиболее актуальными трендами и лучшими практиками в современном контент-маркетинге, а также работу над брифами от реальных заказчиков. Слушатели научатся продвигать контент в соцсетях, освоят e-mail маркетинг, узнают, как работает отдел видео и подкастов в издании Meduza и как продвигает контентные проекты Twitter.

ICO-маркетинг

Участники интенсива получат полный обзор инструментов ICO-индустрии и каналов продвижения: освоят маркетинговые инструменты для построения ICO-стратегий, формирования бюджетов и эффективного привлечения инвесторов со всего мира. Программа учит трансформировать «сырые» блокчейн-идеи в инновационные бизнес-решения и продвигать их на рынки Азии, Европы и США. Спикеры — лидеры новой индустрии, специализирующиеся на ICO-рынке.

Event-маркетинг: организация и продвижение мероприятий

Участники интенсива смогут получить комплексное понимание общих возможностей использования event-маркетинга в различных отраслях экономики, узнают о существующих форматах мероприятий, практических аспектах реализации: от драматургии до современных технологий. Курс будет сопровождаться большим количеством практических заданий и деловых игр, иллюстрироваться видео-кейсами из практики российских и мировых event-агентств.

Александр Шумович, куратор курса Event-маркетинг

Маркетинговая стратегия

На интенсив «Маркетинговая стратения» БВШД приглашает маркетологов, владельцев и партнеров компаний, руководителей бизнес-направлений, бренд-менеджеров и основателей стартапов. Участники интенсива научатся распознавать рыночные возможности, принимать стратегические и маркетинговые решения, ставить правильные маркетинговые цели, создавать план маркетинга, формировать ресурсную и организационную поддержку его реализации.

Бренд-менеджмент

За 4 дня участники интенсива изучат и попробуют на практике механизмы создания конкурентоспособных брендов и продуктов, освоят стратегическое и тактическое управление брендами, а также познают основы категорийного менеджмента и управления ассортиментом. Кроме того, интенсив даёт возможность подготовиться к поступлению на годичную программу «Маркетинг и бренд-менеджмент».

Андрей Пуртов. Куратор программ Маркетинговая стратегия и Бренд-менеджмент

Курсы, рассчитанные на начинающих слушателей, позволят освоить азы новой профессии и понять, стоит ли изучать ту или иную дисциплину на долгосрочных программах БВШД, а интенсивы, предназначенные для состоявшихся специалистов, помогут достичь более высокого профессионального уровня, поработать с ведущими экспертами индустрии и реальными кейсами.

Первые интенсивы стартуют 12 января, а завершится программа 4 февраля.