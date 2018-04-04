StartRocket – новый проект креативного директора агентства Possible Group

Проект StartRocket предполагает рекламное размещение логотипов брендов на земной орбите. По предварительным расчетам, лого будет находиться в космосе в течение месяца, после чего просто сгорит в атмосфере.

Многие (и мы в том числе) посчитали новость первоапрельским розыгрышем, ведь именно в этот день на странице Владлена Ситникова в Facebook появилась информация о проекте. Однако сам Влад утверждает обратное и даже спустя несколько дней совсем не отказывается от своих грандиозных идей.

Планы рекламщиков на космическое пространство появились уже давно. Например, в конце прошлого года стало известно о японском стартапе Ispace, создатели которого собираются заниматься развитием «лунного маркетинга», размещая логотипы партнеров на космических аппаратах. Инициативу поддержали, проект привлек около $ 90 млн.

«Я вдохновился дерзостью ребят из RocketLab, которые запустили дискобол в космос. Просто, потому что могли. Именно в этот момент я понял, что нужно делать новый шаг — создавать оператора рекламы планетарного масштаба», — поясняет Владлен Ситников.

По задумке, объект размером в 1−3 км2 будет выводиться на земную орбиту, а солнечный свет сделает его видимым и днем, и ночью — на земле логотип будет выглядеть приблизительно как половина Луны.

Влад уверен — через 2−3 месяца проект станет международным. Очевидно, что в рекламе на аудиторию в 7 млрд человек заинтересованы все крупнейшие мировые бренды.

Проблема в том, что в России я не вижу заказчика, но производителя.

Планируемые этапы работы:

Апрель-август 2018 года — разработка MVP ( минимального жизнеспособного продукта)

минимального жизнеспособного продукта) Сентябрь 2018 года — январь 2019 года — заключение сделок с клиентами

Февраль-июнь 2019 года — начало бронирования

Февраль-декабрь 2019 года — производство

2020 год — запуск первой кампании.

В данный момент перед Ситниковым стоит главный вопрос: как это сделать технически. Но уже сейчас ведутся переговоры по всем технологическим аспектам производства.

Организатор отмечает, что есть мысль запустить конкурс среди студентов технических вузов, чтобы поддержать интерес к проекту.

Инициатива требует крупных финансовых вложений, и в ближайшие месяцы Влада ждут активные переговоры с потенциальными инвесторами. В случае, если большого отклика на проект не будет, планируется выход на фонды или краудфандинговые платформы.