Бренд мясных полуфабрикатов, разработанный в агентстве Depot WPF, возглавил топ-10 самых заметных отечественных марок года.
В свежем номере журнала Forbes опубликовали ежегодный рейтинг брендов – это 10 успешных новинок, недавно появившихся в России. Отмечается, что в рейтинг «попали торговые марки, авторы которых подчеркивают натуральность и экологичность продукции», в экспертном голосовании оценивалась концепция и айдентика нового бренда.
Первое место в рейтинге занимает марка мясных полуфабрикатов «Слово мясника», созданием которой занималось брендинговое агентство Depot WPF.
Специалисты агентства разработали стратегию бренда, нейминг, дизайн упаковки и креативную концепцию продвижения.
«В качестве основы для логотипа маркетологи предложили щит, а на каждую упаковку с продуктом поместили личную подпись главного технолога «Русагро» и фотографии мясников, стилизованные под ретро, – пишет Forbes.
Остальные позиции в рейтинге разделили следующие бренды и агентства:
2 место: Бренд минеральных удобрений для сада «Любо-зелено» от Brand Brothers
3 место: Бренд минеральной воды Baikal430
4 место: Бренд йогуртов Epica от GetBrand
5 место: Бренд водки Organika от Brand57
6 место: Бренд продукции из охлажденного куриного мяса «Своя» от DDVB
7 место: Бренд пива «Халзан» от DDVB
8 место: Бренд сладких настоек «Старый доктор» от Panfilov & Yushko C.G.
9 место: Бренд органической люксовой косметики Berezka Lab от Ohmybrand
10 место: Бренд минеральной воды «Псыж»