Forbes опубликовал топ-10 самых заметных отечественных марок года

Бренд мясных полуфабрикатов, разработанный в агентстве Depot WPF, возглавил топ-10 самых заметных отечественных марок года.

В свежем номере журнала Forbes опубликовали ежегодный рейтинг брендов – это 10 успешных новинок, недавно появившихся в России. Отмечается, что в рейтинг «попали торговые марки, авторы которых подчеркивают натуральность и экологичность продукции», в экспертном голосовании оценивалась концепция и айдентика нового бренда.

Первое место в рейтинге занимает марка мясных полуфабрикатов «Слово мясника», созданием которой занималось брендинговое агентство Depot WPF.

Специалисты агентства разработали стратегию бренда, нейминг, дизайн упаковки и креативную концепцию продвижения.

«В качестве основы для логотипа маркетологи предложили щит, а на каждую упаковку с продуктом поместили личную подпись главного технолога «Русагро» и фотографии мясников, стилизованные под ретро, – пишет Forbes.

Остальные позиции в рейтинге разделили следующие бренды и агентства:

2 место: Бренд минеральных удобрений для сада «Любо-зелено» от Brand Brothers

3 место: Бренд минеральной воды Baikal430

4 место: Бренд йогуртов Epica от GetBrand

5 место: Бренд водки Organika от Brand57

6 место: Бренд продукции из охлажденного куриного мяса «Своя» от DDVB

7 место: Бренд пива «Халзан» от DDVB

8 место: Бренд сладких настоек «Старый доктор» от Panfilov & Yushko C.G.

9 место: Бренд органической люксовой косметики Berezka Lab от Ohmybrand

10 место: Бренд минеральной воды «Псыж»