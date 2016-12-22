"Одноклассники" и агентство Science разработали для проекта фирменный стиль



Иллюстрация: facebook.com

С 2012 года Mail.Ru Group открыла шесть образовательных проектов для программистов. "Технополис" — четвертый из них, именно для него "Одноклассники" совместно с агентством Science разработали фирменный стиль.

Концепцию связи творчества с IT-сферой специалисты агентства решили показать через шедевры великих мастеров, создаваемые через код. Идею отразили в графическом принципе: сюжету "оцифрованной" картины вторит часть кода. Авторы идеи продумали стилизацию копирайтов под разные языки программирования , которые студенты изучают на занятиях в "Технополисе".

Фирменный стиль наполнен графикой, поэтому логотип под стать ему помогает создать эффект программирования в режиме реального времени. Science с юмором отнеслись к просьбе "Одноклассников" сделать отсылку к петербургскому происхождению проекта, создав для отдельных носителей подготовили картины с узнаваемыми персонажами и достопримечатель ностями. Например, приглашения на день открытых дверей оформили портретом Петра I (его именем назван Политехнический университет), а в коде — открыли окно в Европу.