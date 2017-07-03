Гаджет от российского стартапа улучшает память, внимание реакцию и логику



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Российский стартап Brainstorm создал нейростимулятор, который будет помогать человеческому мозгу справляться с повседневными нагрузками. На сайте разработчика сообщается, устройство стимулирует зоны мозга, которые отвечают за память, реакцию, концентрацию внимания, математические и лингвистические способности.

Прибор использует технологию tDCS - транскраниальную электростимуляцию, которая активирует зоны мозга. импульсные токи малой амплитуды улучшают все выше перечисленные показатели работы мозга.

Процесс улучшения умственных способностей и эмоционального состояния выглядит так: специальные электроды, посылающие электрические импульсы сквозь кости черепа подавляют работу одних зон мозга и повышают активность других. Команда инженеров из Санкт-Петербурга уверена, что их устройство может помочь людям лучше справляться с большим количеством задач и потоком информации.

Примененять гаджет рекомендуется вместе с обучением или работой, так эффективность этих процессов станет выше, сообщают авторы разработки.

Технология tDCS изучается уже более 30 лет ведущими нейробиологами по всему миру. Метод в отличии от энергетиков действует локально, влияя только на нужную зону мозга.