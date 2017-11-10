12 книг для ума и сердца от экспертов рынка





Писать рецензии на книги – это целая профессия. Но для рубрики Bookchain отзывы о книгах пишут директоры компаний, руководители агентств, управляющие партнеры... и делают это от души! Сегодня в вашем распоряжении «спойлеры» шести бизнес-изданий и шести книжек для души, которые раскрывают личности наших экспертов.

Bookchain каждый раз удивляет и нас самих: какие интересные подчас вещи советуют почитать наши рецензенты. Приятного чтения!

Надежда Яндашевская, исполнительный директор Proximity Media

«Экономика всего», Aлександр Аузан. Автор книги – Александр Александрович – преподаватель, чьи лекции в Университете категорически не хотелось пропускать. И по сей день нередко вспоминаю его послание нам, выпускникам. В нем профессор подчеркнул ряд важных идей. Например, что мы всегда стоим перед выбором и зачастую выбираем больше, чем из двух возможностей. Что нет просто плохих или хороших вариантов – каждый отличается своими плюсами и минусами. И, наверное, главная из мыслей – в общественном мире нет ничего, кроме людей и их отношений между собой (так что никакого «это просто бизнес» не существует). «Экономика всего» для не-экономиста – упорядоченный сборник конкретных и более общих идей, применимых практически в любой сфере жизни, и в рамках нашей профессии в том числе. Тизер для молодых читательниц: буквально на первых страницах книги с научной точки зрения описано, как мужчина выбирает себе супругу – не упустите подсказку!



«Стихотворения», Николай Гумилев. Лучшая книга о чувствах и настроении – это поэтический сборник. Чтение стихов – и наслаждение, и наверное, любимый мой труд. Суть лирики – сопереживание, и ближе других мне поэзия Гумилева. Откройте, начните читать любое его стихотворение, и вы тотчас же из нашей суетной, неустойчивой повседневности перенесетесь в мир величественный, наполненный романтикой путешествий. Это мир героев и мудрецов, главная добродетель в котором – преданность идеалу. Попробуйте: «Слово», «Мои читатели», «Орел», «Шестое чувство», «Наступление», «У камина»…

Вероника Шлепина, директор по маркетингу Energizer

«Я такой как все», Олег Тиньков. Для меня хорошая бизнес-книга – это не свод теорий и правил, а практическая история, которая заставляет думать.



Учиться на опыте талантливых людей – это захватывает, увлекает, заставляет посмотреть на свои возможности под другим углом. Уважаю Олега Тинькова, считаю его действительно ярким бизнесменом, у которого есть чему поучиться. Через книгу проходит становление личности, ценностей, желание стать лучшим везде; падать, обжигаться, делать ошибки, но снова подниматься, генерировать новые идеи и выигрывать. В который раз убеждаюсь, что семья и спорт играют важную роль в закладывании волевого характера и лидерских качеств. А все это, помноженное на азарт, талант, хватку, ярко раскрывшихся в перестроечное время, формирует бизнес-характер, закалку и желание быть успешным. Книга очень мотивирует, дает хорошую почву для размышлений, снимает многие барьеры и развивает. Очень рекомендую всем к прочтению.



«Шантарам», Грегори Дэвид Робертс. Книга, сначала пугающая своим масштабом, увлекла настолько, что страницы таяли на глазах. Я помню, какие яркие впечатления на меня произвела Индия, когда я туда приехала. Прошло уже много лет, а эти воспоминания яркие и свежие до сих пор. Читая о жизни и деятельности главного героя в этой удивительной стране, понимаешь, что тема любви проходит в герое вместе с ним через все самые страшные испытания в этой стране: любовь к жизни, свободе, стране, друзьям, женщине.



Книга написана очень правильно и по структуре, и по повествованию, чтобы держать читателя в напряжении до конца. Даже нудные порой описания разборок бандитских группировок, Афганских приключений, неприятных подробностей прозябания в тюрьме не делают книгу отталкивающей. А описание самой Индии, ее трущоб, людей, живущих там, отчетливо формируют образы в голове, когда-то пережитые, и мне захотелось снова отправиться туда в путешествие! Книгу можно разбирать на цитаты! Столько философских емких высказываний, и вот некоторые из моих любимых: «Каждый удар человеческого сердца – это целая вселенная возможностей»; «Иногда поймать удачу – значит оказаться в нужном месте в нужный момент и сделать по наитию именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Но для этого необходимо забыть свои амбиции, честолюбивые помыслы и планы, и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту»; «Ничто никогда не бывает навсегда».

Виктория Шахова, младший партнер агентства Louder и руководитель event департамента

«Бобо в раю: Откуда берется новая элита», Дэвид Брукс. Благодаря откровенному определению креативного класса, книга может стать хорошей основой для понимания аудитории и инсайтов. Написано с долей иронии и без лишних отступлений, при этом детально описан стиль жизни "Бобо". «В наше время наибольшего успеха добиваются те, кто способен сделать из идеи или эмоции продукт» – цитата, которая отпечаталась в памяти.



«Весь этот невидимый нам свет», Энтони Дорр. Произведение невероятной глубины, которое переворачивает привычное восприятие дружбы, любви и жизни. Поразило, насколько тонко автор рассказал о настоящей войне – без похвалы и унижения. Нестандартное повествование захватывает, и время пролетает незаметно. Лично у меня книга вызвала непреодолимое желание делиться приобретенным знанием, и я с удовольствием подарила ее всем своим близким.

Алексей Сидоров, директор архитектурно-строительного департамента Uniteam Group

«Цель: процесс непрерывного улучшения», Элияху М. Голдратт. В качестве книги по бизнес-направлению я хотел бы выделить книгу Э. Голдратт «Цель». Она повествует об управленце, решающем задачу немедленного выведения производства из кризисной ситуации. Здесь рассматривается целый ряд вопросов: избыточные запасы, борьба с издержками, снижение операционных затрат, выявление «узких мест» и борьба с ними. Но главное внимание автор уделяет правильной постановке целей. В очередной раз составляя план моей работы на неделю или разгребая ворох задач по организации производственного процесса, совещаний, протоколов, корреспонденции, составлении коммерческих предложений, организации участия в выставке и продвижения бренда, я задую себе вопрос: «Что из этих конкретных действий непосредственным образом приведет к достижению цели»? Это позволяет делать в первую очередь самое главное, иначе второстепенное, хотя и нужное, может легко заполнить нашу жизнь, и до главного мы так и не доберёмся. Кроме этого, благодаря Э. Голдратту термин «бутылочное горлышко» навсегда остался в моей памяти и периодически я устраиваю проверку процессам (и административным, и производственным) в целях заблаговременного выделения подобных «мест».



«Искусство войны», Сунь Цзы. Буквально с первых страниц понимаешь, что данный трактат не о войне, точнее далеко не только о войне. Лаконичный, иногда абстрактный, но наполненный глубоким смыслом, характер слов в трактате заставляет читать его между строк. Возникающий при этом ассоциативный ряд помогает по-новому взглянуть на различные ситуации в повседневной жизни и бизнесе. «Управлять многими – то же, что управлять немногими. Дело в организации». Данная цитата напоминает то, что мы сегодня называем нормой управляемости, не так ли? Именно эти строки подвигли меня, когда я был мастером на производстве, только что окончившим ВУЗ, изменить систему распределения заданий рабочим без изменения штатной карты, повлиять на которую мне не представлялось возможным. Результат не заставил себя долго ждать: производительность труда увеличилась, объем непосредственно моей вовлеченности в процесс снизился, сохранив все контрольные точки.



Я бы мог привести еще много примеров, но более всего меня поражает то, что обращаясь к тексту снова и снова, ты наталкиваешься на актуальность смысла все тех же строк для меняющихся со временем событий и ситуаций. Вложенный в слова смысл удивительным образом подчеркивает истинный замысел происходящих сегодня событий, помогает оценить влияние внешней среды на компанию, наладить организационную структуру и предлагает варианты подходов и решений.

Константин Глинтерник, арт-директор агенства LEMON

«Дизайн графических систем навигации», Крэйг М. Бергер. В книге собраны различные проекты графического оформления дизайна среды. Уже давно этой сфере уделяется все больше и больше внимания, а сегодня эту тему в силу постоянной урбанизации можно считать злободневной. SEGD (Society for Environmental Graphic Design) поднимает проблему интеграции всех проектных инстанций в специализации «графический дизайн среды» для создания универсальной системы указателей и городских знаков.



«Африка грез и действительности» в 3 томах, И. Ганзелка и М. Зикмунд. Книги напоминают об «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова. В 1947-50 годах два чехословацких инженера взяли у завода легковой автомобиль Tatra 87 на условиях рекламы и пустились в путешествие по Африке, Южной и Центральной Америке. Африка грез и действительности – написанные хорошим языком путевые заметки с прекрасными иллюстрациями, погружающие в атмосферу загадочного континента.

Артем Маслов, управляющий партнер брендингового агентства Clёver Branding

«7 навыков высокоэффективных людей», Стивен Р. Кови, 1989. Эта книга довольно-таки известна и была популярна много лет назад. В чем её особенность, важность и полезность?



Я не верю, что есть люди способные прокачивать все 7 навыков. А если и есть такие, то их очень мало, и им не нужны мои рекомендации. Если сильно увлечься прокачиванием этих навыков, то можно вместо достижения успеха развить навыки, которые не успеешь сложить в успех до конца жизни. Лучше читать эту книгу «правильно», а именно: прочитав её полностью, выделить 1-2 навыка, которые являются вашей сильной стороной, и их прокачивать. Это и поможет приблизиться к успеху.



Польза любой книги не в том, чтобы взять изложенную парадигму и полностью примерить на себя. А в том, чтобы сформировать свою схему, которая подходит только вам и больше никому. И к моим рекомендациям лучше относиться так же.



«Территория», Олег Куваев, 1975. «На берегу Ледовитого океана, глядя на закат, стояли 2 бича...». Книга рассказывает о подвигах советских геологов в разведке и добыче золота в 60-е годы.



Меня поразило сочетание несочетаемых качеств в этих людях. Давайте слепим воедино: интеллект шахматиста уровня КМС, эрудицию лауреата «Что? Где? Когда?», смелость пожарного, физическую подготовленность триатлониста-любителя и авантюризм Индианы Джонса, — мы имеем хорошие шансы получить компетентного геолога-разведчика.



Как раз про таких людей и рассказано в этой книге. Читая про трудности их работы и профессии, понимаешь, что выиграть тендер реально, и увеличить долю в клиенте тем более. Я уверен, что и сейчас есть подобные герои постиндустриальной экономики, но про них пока не пишут книги. А я бы очень хотел, чтобы написали.