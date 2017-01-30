В Польше запустили кампанию против курения, алкоголя и наркотиков

Скриншот ролика

В Польше провели неоднозначную социальную рекламу против курения, алкоголя и наркотиков. Главная санитарная испекция (Glówny Inspektorat Sanitarny) запустила масштабную кампанию «Реальность против ожидания». На специально созданном YouTube-канале появились 11 роликов, которые показывают, как человек представляет себя после приема наркотиков и спиртного, и как он выглядит на самом деле.

Видео посвящены 11 разным стимулянтам – амфетамину, LSD, марихуане, спиртным напиткам и так далее. Каждый видеоролик показывает эффект после употребления вещества. Например, в видео, посвященном амфетамину, девушка принимает наркотик и начинает танцевать на улице. Ей самой кажется, что она двигается просто отлично, но вообще-то она неловко трясется.

По такому же принципу сняты и другие видеоролики. Они должны показать молодежи, как негативно наркотики влияют на жизнь, и предостеречь подростков от употребления стимулянтов.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к социальной кампании. Под каждым видео стоит внушительное количество дизлайков, а под роликами, посвященными курению и употреблению пива, написано много негативных комментариев. Зрители считают, что не стоит сравнивать сигареты и пиво с наркотиками.

В российском интернете ролики тоже восприняли скептически:

«Я без и наркоты так выгляжу», «А это точно антиреклама?», «Больше похоже на видеоменю, посмотрел на эффект, выбрал, купил» – написали пользователи сети.