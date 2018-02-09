Ранее амбассадором банка стал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь

Футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом российского Альфа-Банка на 2018 год, сообщил в Twitter комментатор Нобель Арустамян.

«Ну что, Месси стал еще ближе к России. Теперь он лицо Альфа-Банк на 2018 год», – написал Арустамян. Пользователи соцсетей уже публикуют фото, на которых звезда футбольного клуба «Барселона» раздаёт автографы в футболке с логотипом Альфа-банка.

Как один из лучших игроков мира, Месси – постоянная фигура в рекламе. Он снимался в роликах многих известных брендов, таких как Adidas, Turkish Airlines, EA Sports, PepsiCo, Lays и Gillette.

Ранее сообщалось, что главный редактор Sports.ru и видеоблогер Юрий Дудь стал лицом Альфа-Банка. Представитель банка тогда не раскрыл условия контракта, заключенного до конца 2018 года.

Напомним, что эта кредитная организация является одним из официальных банков Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. В рамках партнёрства банк получил права на установку своих банкоматов на аренах Кубка конфедераций.