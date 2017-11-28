Модель и владелица косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян вновь радует своих поклонников смелыми рекламными снимками.
Коллекция KKW Beauty с 1 декабря пополнится линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Именно их и решила нанести модель для съемок в новой рекламной кампании. На фото, которое Кардашьян выложила на свою страничку в Instagram, она стоит, прислонившись к зеркальной стене, прикрыв рукой грудь.
Фото привело в восторг поклонников модели, а её хейтеры, вероятно, лишились дара речи, потому что негативных комментариев под публикацией практически нет.