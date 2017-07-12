Нестандартное решение для рекламы МТС



Facebook.com/PosterscopeRussia

Агентство Posterscope, специализирующееся на наружной рекламе, применило нестандартное решение для МТС. В рамках кампании объекты метро вышли наружу.

Новая летняя рекламная кампания посвящена транспортной системе столицы. Главный герой - московский метрополитен с мобильной связью высокого качества во всех поездах.

Нешаблонный подход превратил лифты торговых комплексов в двери вагонов метро, а городские афиши в парках - в бесконечные поезда мосметро.

Ранее Posterscope забрендировал для МТС километровую беговую дорожку в рамках поддержки мобильного интернета и скоростной 4G-сети.