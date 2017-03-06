Серия бизнес-бранчей ИД «Коммерсантъ» для телекоммуникационного рынка продолжится встречей, на которой будут обсуждаться перспективы развития российской индустрии программного обеспечения. Государственная поддержка, налоговое регулирование, факторы развития рынка, адаптация зарубежных стратегий, прогнозы экспертов – эти и многие другие вопросы обсудят ведущие эксперты рынка.
Среди спикеров:
- Николай Добровольский, сооснователь, Parallels
- Виктор Евтухов*, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ
- Леонид Левин, председатель Комитета по информационной политике, Госдума РФ
- Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ
- Людмила Огородова*, заместитель министра образования и науки РФ
- Станислав Протасов, сооснователь, Acronis
- Андрей Свириденко, основатель, SPIRIT
- Илья Трунин*, заместитель министра финансов РФ
- Давид Ян*, основатель, Abbyy
* - ожидается окончательное подтверждение
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