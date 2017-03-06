21 марта в Москве ИД «Коммерсантъ» проведет бизнес-бранч для специалистов рынка телекоммуникаций

Серия бизнес-бранчей ИД «Коммерсантъ» для телекоммуникационного рынка продолжится встречей, на которой будут обсуждаться перспективы развития российской индустрии программного обеспечения. Государственная поддержка, налоговое регулирование, факторы развития рынка, адаптация зарубежных стратегий, прогнозы экспертов – эти и многие другие вопросы обсудят ведущие эксперты рынка.

Среди спикеров:

Николай Добровольский, сооснователь, Parallels

Виктор Евтухов*, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ

Леонид Левин, председатель Комитета по информационной политике, Госдума РФ

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ

Людмила Огородова*, заместитель министра образования и науки РФ

Станислав Протасов, сооснователь, Acronis

Андрей Свириденко, основатель, SPIRIT

Илья Трунин*, заместитель министра финансов РФ

Давид Ян*, основатель, Abbyy

* - ожидается окончательное подтверждение

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