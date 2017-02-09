В рамках фестиваля Red Apple прошел брифинг студентов креативных школ



Иллюстрация Facebook/GreenpeaceRussia

В исполнительной дирекции АКАР состоялся брифинг участников «Битвы рекламных школ» в рамках Red Apple. В этом году студентам креативных школ ИКРА, MADS, «Ферма» и Wordshop предложили разработать рекламную кампанию для Гринпис.

Уже 25 лет Гринпис помогает сохранять природу России - спасать леса, заповедники и национальные парки; внедрять раздельный сбор мусора; собирать петиции против нефтяного загрязнения и реализует много других проектов. Однако многие всё ещё связывают деятельность организации только с протестами и другими несанкционированными действиями.

Именно поэтому Гринпис с помощью молодых креативщиков решил поменять представление о компании и привлечь новых волонтеров, активных городских жителей, которые с надеждой смотрят в будущее и считают, что помогать кому-то – это современно.





Глеб Беличенко, руководитель проектов по социальной рекламе и PR Гринпис

Мы хотим сделать наше 25-летие коммуникационным поводом, чтобы напомнить, что все победы мы достигали благодаря нашим сторонникам. Нам важно, чтобы люди видели, что Гринпис – это та организация, у которой есть множество побед в общественных кампаниях, благодаря нашим волонтерам и единомышленникам.



У нас есть богатый опыт работы с агентствами – они охотно берутся за кейсы для НКО, ведь это всегда почетно. Работа в формате «Битвы школ» для нас в новинку, и мы ждем чего-то более оригинального и свежего.

Как обычно, после брифинга у школ есть примерно две недели на разработку кампаний и возможность презентовать их 16 февраля, в первый день фестиваля Red Apple, где экспертное жюри даст свою оценку креативным работам и назовет имена победителей. Участникам «Битвы школ» предстоит разработать целый раздел на сайте greenpeace.ru, а также баннеры и любые активности в соцсетях, ведущие на разработанный раздел сайта. Рекламная компания должна будет рассказать о настоящем Гринписе: его победах вместе с людьми, акциях и проектах.

Киселев Евгений, школа Wordshop, (стратег, REALizarium):

«Для меня участие в соревнованиях, в первую очередь, - это вызов. Вызов самому себе: смогу ли я справиться с задачей. Так как предполагается очная защита, то будет шанс посмотреть на работы других школ и самому оценить идеи соперников и почерпнуть для себя что-то новое. Всегда важна команда. Если ребята замотивированы, готовы слушать друг друга и не рассчитывают, что кто-то за них будет все делать, а проявляют инициативу, то это верный путь к победе».

Капитан команды школы MADS, (копирайтер агентства Friends Moscow) Артур Малина:

«Битва школ – отличный шанс проявить себя для всех участников. Кому-то важно сделать фестивальный проект или просто размять мозги, пополнить портфолио или получить предложение о работе от одного из креативных директоров в жюри. Для меня - это возможность поработать с Гринпис и сделать классную работу. В работе над брифом вдохновляться будем изучением тонн информации по теме и мыслями друг друга».





Медиадиректор Гринпис Полина Малышева