Количество зрителей выводится на экран в режиме реального времени



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Билборд Mazda считает, сколько раз люди обернулись, чтобы посмотреть на него. Билборд был установлен в Торонто (Канада) и транслирует 15-секундуное видео о новом автомобиле Mazda MX-5 RF.

Специальное программное обеспечение позволяет отслеживать, когда прохожий оборачивается на билборд. Количество зрителей видно на экране. На данный момент обернулось около 15 000 человек.

«Программа замечает, когда кто-то находится в непосредственной близости от билборда, а затем определяет через различные алгоритмы, повернул ли человек голову в сторону спрятанной камеры», - объяснил Adweek Ари Элкуби, креативный директор J. Walter Thompson Canada, агентства, которое разработало эту рекламную кампанию

«Чтобы реализовать эту идею, требовалось специальное оборудование, позволяющее в режиме живого времени собирать данные и транслировать их на экран», - добавил Элкуби.

Билборд простоит на площадке один месяц. Авторы проекта рассчитывают, что к концу кампании наружная реклама соберет более 150 000 просмотров. Несмотря на использование передовых технологий, сама реклама достаточно простая и не привлекает излишнее внимание. Этот биллборд не так агрессивен как, например, кашляющая реклама в Швеции.

«Этот канал требует сдержанности и уважения к аудитории», - считает Элкуби, - «К тому же сложное сообщение затеряется в оживленном подземном вестибюле, поэтому мы решили сделать короткий, но содержательный ролик без лишних деталей».



Видео: adweek.com