21 апреля ИД «Коммерсантъ» проведет вторую встречу бизнес-клуба: «Хакер, вендор, клиент: безопасность без купюр»

По мере роста интереса к информационной безопасности формировать направление в ней стали не реальные угрозы, а маркетинговые акции, направленные на создание необходимых «страшилок» для увеличения продаж своих продуктов. Давайте попробуем разобраться, какие из этих угроз реальные, а что нам навязывают маркетологи.

Вирусы, IoT, DDOS — все эти термины стали популярны и их значение знает любой человек. Но насколько это действительно страшно? ИД «Коммерсантъ» постарался собрать наиболее честных представителей «мира ИБ», чтобы поговорить про эти проблемы «без купюр».

Темы:

WikiLeaks, CIA, кибероружие. А так ли все страшно?

Black-, White-, Gray- hat, а есть ли разница?

Миф о безопасности IoT. Реальная угроза или маркетинг?

«Лженаука». Обсуждение трендов в ИБ со стороны вендоров и заказчиков

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