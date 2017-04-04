По мере роста интереса к информационной безопасности формировать направление в ней стали не реальные угрозы, а маркетинговые акции, направленные на создание необходимых «страшилок» для увеличения продаж своих продуктов. Давайте попробуем разобраться, какие из этих угроз реальные, а что нам навязывают маркетологи.
Вирусы, IoT, DDOS — все эти термины стали популярны и их значение знает любой человек. Но насколько это действительно страшно? ИД «Коммерсантъ» постарался собрать наиболее честных представителей «мира ИБ», чтобы поговорить про эти проблемы «без купюр».
Темы:
- WikiLeaks, CIA, кибероружие. А так ли все страшно?
- Black-, White-, Gray- hat, а есть ли разница?
- Миф о безопасности IoT. Реальная угроза или маркетинг?
- «Лженаука». Обсуждение трендов в ИБ со стороны вендоров и заказчиков
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