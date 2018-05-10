В столице память предков почтили более миллиона человек во главе с президентом России

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 млн человек, из них более 1 млн участников — в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Р Ф Ирину Волк.

«В рамках акции „Бессмертный полк“ по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тыс. человек», — рассказала Ирина Волк.

«Бессмертный полк» прошел в 1200 городах России, а также в некоторых зарубежных странах. Наиболее массовые акции состоялись в Риге — около 15 тыс. человек, в Лондоне — более 2 тыс. человек, в сербском Белграде — 4 тыс. человек.

В Москве памятную акцию поддержали более 1 миллиона россиян, что побило прошлогодний рекорд. В ней приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского, прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Владимир Путин нёс портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

Акция «Бессмертный полк» является маршем, в ходе которого участники несут в руках фотографии родственников, которые воевали или трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Впервые акция была проведена в Томске в 2012 году. Впоследствии к ней присоединялись всё новые и новые города, а с 2015 года акция официально стала общероссийской и распространилась за пределы страны.