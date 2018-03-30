Работы принимаются на официальном сайте в 6 конкурсах и 17 номинациях

Другого продления и возможности подать работы на участие в конкурсах Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» уже не будет. Финальный дедлайн наступит ровно в 24.00 в следующую субботу.

Напомним, что работы принимаются на официальном сайте в 6 конкурсах, 17 номинациях, которые будут оцениваться оффлайн международным жюри в пяти составах из 25 стран мира, на счету которых более 200 наград Cannes Lions.

«Белый Квадрат» включен в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах: РЕКЛАМА, БРЕНДИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, DIGITAL, а также во введенный с 2018 года Рейтинг эффективности АКАР, в котором учитываются победы в конкурсе Creative Effectiveness, помимо креативной идеи оценивающем эффективность реализованных проектов, созданных и демонстрирующих результаты в течение последних двух лет.

За годы работы Фестиваль высоко оценен профессиональным сообществом разных стран, в том числе представителями наиболее авторитетного мирового рейтинга креативности The Gunn Report, за высокий уровень организации Фестиваля, состава жюри и конкурсных работ. «Белый Квадрат» включен также в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report.

Победители «Белого Квадрата» широко освещаются в международных СМИ, насчитывая более 30 публикаций на ведущих индустриальных интернет-ресурсах СНГ и Европы.

К участию в Фестивале приглашаются коммуникационные, креативные, брендинговые, PR, медиа агентства, дизайн и digital студии, а также индивидуальные творческие персоны, желающие заявить о себе на одном из крупнейших креативных событий Восточной Европы.