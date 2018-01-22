Знаменитые персонажи франшизы отправятся на Луну и будут выполнять задания, поступающие с Земли

Студия «КиноАтис» запустила в производство развлекательно-познавательный многосерийный проект «Тайны космоса», посвященный космосу и космическим приключениям знаменитых персонажей франшизы «Белка и Стрелка». Проект переориентирован на более старшую аудиторию — подростков и их родителей. Режиссером проекта выступает Андрей Рубецкой.

Действие сериала происходит на Луне, где международная команда российских и американских космонавтов строит совместный лунный модуль. Герои будут выполнять на Луне задания, поступающие с Земли, попутно объясняя юным зрителям интересные природные явления, космические загадки или статистические данные: так, например, из первых серий можно узнать о «лунотрясениях», метеоритах, особенностях лунного грунта. Познавательные факты обыгрываются в комических ситуациях и увлекательных драматичных историях, поучительных с точки зрения морали, что тоже делает сериал более «взрослым».

«Если в «Белке и Стрелке. Озорной семейке» поднимались проблемы, волнующие самых маленьких (например, кого из детей и за что больше любят родители), то здесь мы покажем более серьезные проблемы для старшей аудитории, но увлекательно, весело и познавательно», - комментирует режиссер Андрей Рубецкой.

Получивший значительную известность в 2012 году, «Белка и Стрелка. Озорная семейка» является лидером по телепоказам сериалов на федеральных каналах России, по предварительной оценке Ассоциации анимационного кино, а также входит в четверку самых популярных российских детских брендов в РФ. Два предыдущих сезона «Белки и Стрелки. Озорной семейки» успешно идут на всех анимационных телевизионных каналах. Новый проект тоже вскоре появится в постоянной ротации на ТВ. Первые 5 серий «Тайн космоса» выйдут уже в августе.

«Мы успешно выпустили два полных метра франшизы «Белка и Стрелка» и 104 серии сериала. В третьем сезоне решили поэкспериментировать и немного «вырастить» аудиторию: если зрителями «Белки и Стрелки. Озорной семейки» были дети от нуля до девяти лет, то «Тайны космоса» понравятся подросткам и даже взрослым. Сейчас больше возможностей контактировать с детско-подростковой аудиторией — появилось несколько анимационных каналов на ТВ. Это позволяет нам расширять возрастные границы целевого сегмента», – сообщает Вадим Сотсков, генеральный директор и продюсер «КиноАтис».