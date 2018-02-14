Свежесть — ключевой фактор при выборе охлажденных продуктов из мяса птицы. При оценке свежести не последнюю роль играет упаковка. Морально устаревший дизайн «старит» даже цыплят-бройлеров, именно поэтому белгородский агрохолдинг «Белая птица» обратились в Depot WPF за ребрендингом и обновлением дизайна упаковки.
Перед стартом ребрендинга представители клиента просили сохранить преемственность с прежним стилем на уровне цветовой гаммы. «Белая птица» — федеральный бренд, представленный в большинстве регионов России, и сочетание красного и белого на упаковке стало одним из наиболее узнаваемых визуальных атрибутов марки.
«Новая упаковка выполнена в стилистике современных традиций, — рассказала дизайнер Алина Козеева. — Логотип и фирменный орнамент намеренно лишены избыточных деталей».
«Изменилась конструкция пакета для тушки, ключевое место на нем занимает новый логотип бренда, а легкий цветочный орнамент ассоциируется с домашним уютом и вкусной едой, — говорит начальник отдела маркетинга „Белой птицы“ Анна Старцева. — Кроме того, специалисты Depot WPF предложили использовать для нашей продукции красный лоток. В марте мы планируем завершить ребрендинг и перейти к использованию при упаковке цветной стрейч пленки, первая партия которой печатается сейчас в Италии. Все это позволит достичь поставленной цели — обновить наш бренд, сделать его заметнее и привлекательнее».