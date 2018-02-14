Ребрендинг по заказу одного из крупнейших в стране производителей курятины.

Свежесть — ключевой фактор при выборе охлажденных продуктов из мяса птицы. При оценке свежести не последнюю роль играет упаковка. Морально устаревший дизайн «старит» даже цыплят-бройлеров, именно поэтому белгородский агрохолдинг «Белая птица» обратились в Depot WPF за ребрендингом и обновлением дизайна упаковки.

Перед стартом ребрендинга представители клиента просили сохранить преемственность с прежним стилем на уровне цветовой гаммы. «Белая птица» — федеральный бренд, представленный в большинстве регионов России, и сочетание красного и белого на упаковке стало одним из наиболее узнаваемых визуальных атрибутов марки.

«Новая упаковка выполнена в стилистике современных традиций, — рассказала дизайнер Алина Козеева. — Логотип и фирменный орнамент намеренно лишены избыточных деталей».