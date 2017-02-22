Производитель салатов и овощей продал цветочный бизнес, посчитав его несистемным и сложно контролируемым



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Крупный производитель салатов и овощей — ГК “Белая Дача” — продал свой цветочный бизнес, которым занимался более 20 лет. В компании не раскрывают сумму сделки и имя нового владельца, но согласно выписке из ЕГРЮЛ, в октябре 2016 года единственным владельцем ООО “Тепличный комбинат”, компании, занимающейся производством и продажами продукции под маркой “Белая Дача Цветы”, стал Роман Харченко, выяснила РБК.

В интервью изданию председатель наблюдательного совета группы Виктор Семенов объяснил продажу тем, что основатели ГК “Белая Дача” посчитали выращивание цветов слишком несистемным и сложно контролируемым бизнесом. Ранее 100% ООО “Тепличный комбинат” принадлежали жене Виктора Семенова.

“Цветы — это всегда был больше такой проект для души, у меня супруга лично всегда им занималась. И мы имеем огромный опыт в этом направлении. Но я для себя вывел аксиому, что это бизнес чисто частный, не системный. Потому что он очень слабо контролируемый. Номенклатура товара — больше тысячи, представляете, и цены меняются каждый день”, — рассказал Виктор Семенов.

По собственным данным компании, ООО “Тепличный комбинат” было основано в 1993 году и располагает производственной базой, которая позволяет выращивать более 1 тыс. видов растений. Согласно СПАРК, ее выручка в 2015 году составила 361,6 млн против 273,8 млн руб. годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась с 3,2 млн до 1,9 млн руб. Данные за 2016 год пока не опубликованы.