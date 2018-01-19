Минкультуры решило, что премьера картины не помешает кинопрокату отечественных фильмов

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» на 25 января, тем самым снова перенеся срок премьеры картины, сообщает «Коммерсант». При этом ведомство сняло с себя всю ответственность за срыв премьеры другого иностранного фильма — «Приключения Паддингтона-2».

Замминистра культуры Сергей Обрывалин заявил, что предварительная продажа билетов на сеансы «Приключений Паддингтона-2» с 18 января была незаконной, так как у него не было прокатного удостоверения. Минкульт сожалеет, что купившие билеты зрители «пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей».

Однако представители кинотеатров заявляют, что предварительная продажа билетов на «Паддингтона» была законной, так как закон запрещает прокат и показ фильма без прокатного удостоверения, но не продажу билетов, для которой достаточно номера удостоверения.

Вместе с этим, Минкультуры все же выдал прокатное удостоверение фильму дистрибутора 20th Century Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» на 25 января. Ранее этот фильм также планировалось перенести — с 25 января на 1 февраля, об этом предупреждал кинотеатры сам прокатчик. Возвращение премьеры на прежнюю дату «означает, что сборы кинотеатров за январь останутся на приемлемом для рынка уровне». Очередной перенос даты, вероятно, снова потребовался, чтобы помочь отечественным релизам: теперь «Бегущий в лабиринте» не помешает старту фильма «Селфи» студии Art Pictures, который выходит 1 февраля.

Ранее сообщалось, что перенести выход двух иностранных премьер понадобилось, чтобы расчистить кинопрокат под отечественное кино до конца января: до сих пор хорошо зарабатывает спортивная драма «Движение вверх» студии «Тритэ», а 18 января состоялась премьера фильма «Скиф» студии СТВ.