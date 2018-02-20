Агентство интегрированных коммуникаций выиграло тендер и заключило соответствующий контракт с ритейлером

Агентство интегрированных коммуникаций Beetl выиграло тендер и заключило контракт на размещение indoor рекламы в торговых центрах METRO с 2018 по 2019 год.

Подразделение ритейл маркетинга агентства Beetl будет отвечать за размещение POS-материалов во всех магазинах ритейлера.

«Наша задача как агентства объединить интересы всех участников процесса, что позволит как рекламодателям, так и торговой сети максимально эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией», – отметил руководитель департамента ритейл маркетинга Beetl Сергей Гургенидзе

Beetl – группа компаний, которая более 16 лет работает в сфере маркетинговых услуг в формате 360 градусов, реализуя проекты любой сложности, в том числе и масштабные федеральные рекламные кампании. Подразделение Beetl Retail является одним из ведущих indoor операторов России: более 500 контрактов с крупнейшими российскими ритейлерами и лидирующие позиции в рейтинге Out-Of-Home 2017 (исследование Insight Expert и «ЭСПАР-Аналитик»).