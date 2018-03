Реклама продвигает новую коллекцию бренда одежды Macy\'s

Чувствовать себя вдохновленной, по-настоящему весенней и летящей хочет любая девушка. Но в джинсах, футболках или офисных костюмах это довольно сложно. Бренд одежды Macy's в новом ролике демонстрирует свою новую коллекцию, призывая к женственности, красоте и стилю.

В преддверии теплых весенних дней и, конечно, предстоящего лета Macy's запустил новую кампанию. Рекламный ролик, снятый совместно с BBDO New-York, призывает девушек отказаться от джинсов и скучных деловых костюмов.

Видео состоит из историй шести разных женщин, случайно столкнувшихся со своими двойниками, которые отличаются от них только одним — одеты гораздо лучше и привлекательнее.

Под песню One Way or Another женщины гонятся за стильными копиями самих себя. Ролик завершается слоганом всей кампании: «Найдите весеннюю моду. Найдите замечательных вас».