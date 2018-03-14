Новая кампания была реализована в форматах ООН и баннерах в интернете

«У кого-то совсем нет комплексов. У нас, к счастью, их 41», — заявляет команда проекта.

В новой имиджевой кампании для бренда «ДОНСТРОЙ» агентство BBDO Moscow обыграло разные смысловые значения слова «комплексы».

«ДОНСТРОЙ» является ведущим застройщиком Москвы и безусловным лидером в строительстве объектов премиум-класса. Компания продолжает развиваться, осваивая новые сегменты рынка и предлагая москвичам индивидуальное, продуманное до мелочей жилье.

Перед агентством BBDO Moscow стояла задача создать имиджевую кампанию, которая подчеркнет образ крупнейшего девелопера, имеющего в портфеле десятки реализованных и строящихся жилых проектов.

Команда предложила упаковать серьезный имиджевый инсайт в ироничную форму, чтобы выделить рекламу из потока подобных сообщений и обыграть двойное значение слова «комплексы».

Всего в рамках кампании используется шесть посланий, среди которых, например, такие: «Мы не стесняемся своих комплексов. Мы ими гордимся!», «Многие считают, что у нас много комплексов. Это правда» или «У кого-то совсем нет комплексов. У нас, к счастью, их 41».

Слоганы сопровождаются хэштегами с названиями знаменитых объектов компании: «Алые Паруса», «Сердце Столицы», «Символ», а также новых проектов.

fs disable

«Мы давно изучаем мотивацию клиентов при покупке недвижимости, и видим, что даже для аудитории высоких сегментов бренд и репутация застройщика стоят на первом месте. А на рынке комфорт-класса, где мы начинаем работать в этом году, надежность застройщика и безопасность сделки имеют еще большее значение. Именно об этих качествах и говорит наша рекламная кампания. Она о том, что „ДОНСТРОЙ“, — крупный девелопер с большой историей и профессиональным опытом. Для покупателя это означает гарантированное качество продукта и полное спокойствие за вложенные деньги», — рассказывает Евгения Колосова, руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Дон-Строй Инвест».

«Такие сообщения не остаются незамеченными, потому что обращаются к потребителям на вполне „земном“ и понятном языке юмора. Также благодаря игре слов нам удалось создать рекламу, не характерную для имиджевых кампаний на рынке жилья. Кроме того, все знают, что на самоиронию способны именно сильные и уверенные в себе. Таким образом, используя „комплексы“ как омонимы, нам удалось подчеркнуть заслуженную репутацию ДОНСТРОЙ как крупнейшего девелопера и лидера рынка», — поясняет креативная команда BBDO Moscow.

Масштабная имиджевая кампания стартовала в марте 2018 года в Москве и продлится два месяца. Для ее реализации задействовано более 500 носителей наружной рекламы (билборды, ситиборды, суперсайты), а также медийные баннеры и контекстная реклама в сети Интернет.