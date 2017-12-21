Пользователям теперь доступна новая функция – заказ такси для контактов из телефонной книги

Агентство BBDO Moscow разработало концепцию продвижения новой функции «Uber близким», с помощью которой можно вызвать автомобиль для любого человека, чей номер есть в телефонной книжке. Кампания под слоганом «Если лень, то Uber!» стартовала 13 декабря. Первый ролик уже появился в эфире, а выход второго запланирован на январь

Как говорится, отличное знание своей целевой аудитории. По статистике, очень много поездок на такси осуществляется на весьма короткие дистанции, бОльшую часть из которых любому взрослому человеку по силам пройти даже пешком. Возможно, отчасти поэтому основным мотивом рекламных роликов кампании стала лень. Но в преддверии Нового года эта лень, конечно, во благо себе и своим близким.

В ролике иронично показаны знакомые всем ситуации, когда лень куда-либо идти или ехать. А для предновогодней суеты это особенно актуально, когда после долгих приготовлений сил встретить родных просто нет. В этом случае авторы ролика видят только один выход: заказать Uber для своих близких.

«Что делать, когда тебя одолела лень, но хочется проявить любовь и заботу о близком человеке? Эта мысль, столь актуальная в канун Нового года, стала инсайтом кампании. Мы взглянули на нее по-новому, чтобы уйти от шаблонных праздничных видео и рассказать о появившейся функции в приложении Uber. Получились такие «ленивые» повседневные истории: это заметно как в движениях камеры и планах, в каждом элементе квартиры, так и в игре актеров, которые одним взглядом передают усталость. Что говорить, даже кошка в квартире работала на идею», – отметила команда BBDO Moscow.

Состав творческой группы:

Uber (клиент)

Marketing lead, Russia – Ольга Калинина

Marketing communications manager – Екатерина Хомич

Brand manager – Евгения Табакова

Media marketing manager – Татьяна Сержантова

Regional Performance Marketing Manager – Виталий Синица

BBDO Moscow (креатив)

Okey dokey (продакшн)

Режиссер – Егор Абраменко

Композитор – Олег Карпачев

Продюсер – Оксана Гиль