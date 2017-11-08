Проект рассчитан на начинающих бизнесменов, которые собираются открыть свое дело или улучшить показатели существующего бизнеса

Банк России готовится провести онлайн-марафон «Деньги для дела» – проект для начинающих предпринимателей, которые собираются открыть свое дело или улучшить показатели существующего бизнеса.

Своими знаниями с начинающими предпринимателями поделятся эксперты Банка России - Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности, и другие, эксперты - Ольга Мишина, заместитель руководителя дирекции – начальник отдела кураторов банков и других партнеров Корпорации МСП, Александр Карелин, член правления Ассоциации факторинговых компаний, а также опытные бизнесмены, в том числе Максим Фалдин, основатель интернет-бутика LittleGentrys и Wikimart и другие.

В ходе мероприятия молодые предприниматели узнают, как привлечь деньги для запуска стартапа и какие инструменты финансирования лучше использовать на разных этапах его развития, как собрать деньги с помощью краудинвестинга и заработать на госзакупках, какие подводные камни существуют у различных финансовых инструментов на этом пути и как защитить свой бизнес.

«Одна из серьезных проблем малого бизнеса – низкая информированность о доступных финансовых возможностях, правовых аспектах, тонкостях кредитования и других способах привлечения средств, – отмечает Михаил Мамута. – Важно построить для малого и среднего бизнеса непрерывный финансовый лифт, который стал бы линией постоянной поддержки предпринимателя, от стартапа до постепенного перерастания в средний бизнес. Также важно, чтобы предприниматель знал о существующих возможностях – именно на это нацелен наш проект».