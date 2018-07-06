Легендарный бренд с размахом отмечает свое 115-летие

Начало июля в Чехии оказалось по-настоящему жарким. Здесь отмечают 115-летие легендарной Harley-Davidson Motor Company, 100-летие Чешской Республики, 90-летие пражского клуба Harley-Davidson и 35-летие Международного сообщества владельцев мотоциклов Harley-Davidson (Harley Owners Group, H.O.G.).

Основные мероприятия пройдут в выставочном комплексе Holešovice в пригороде Праги, но им торжества не ограничатся. Поклонников бренда ждут FMX-шоу, зона H.O.G. Village от Jack Daniel's и Hard Rock Cafe, мотопарад при поддержке другого бренда — Jeep, соревнования Biker Games, выступления 40 музыкальных групп, шоу каскадеров и кастом-байков.

Кроме того, Harley-Davidson подготовил для своих фанатов экскурсионную программу Czech it out по Центральной Богемии, выставку арт-проектов Prague Custom Gallery 2018, тест-драйвы новых моделей, а также выставку раритетных и современных мотоциклов — как под брендом Harley-Davidson, так и других, выпущенных в Чехословакии. Мероприятия для членов H.O.G. организуют и партнеры клуба. Например, пивной бренд Staropramen проводит экскурсии на самую старую действующую пивоварню в Европе.

В общей сложности ожидается приезд 60 тысяч мотоциклистов и 100 тысяч гостей со всего мира, сообщает портал Cznews. Билет на фестиваль стоит 25 евро на все дни и 15 евро на один день. Программа, электронные билеты, информация о мероприятии и стране доступны в мобильном приложении.