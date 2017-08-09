В GetResponse рассказали о роли автоматизации маркетинга для возврата клиентов





Специалисты GetResponse рассказали, как при помощи автоматизированных маркетинговых инструментов сегментировать клиентов по категориям, влиять на решение о покупке, возвращать покупателей и превращать потенциальных клиентов в реальных. GetResponse — одна из ведущих платформ для email-маркетинга в мире.

Автоматизация маркетинга (marketing automation) — решения для автоматизации маркетинговых процессов. Они помогают маркетологу доставить нужное сообщение нужному человеку в нужное время.

Преимущества



Люди любят персонифицированный контент, но рассылать письма вручную непрактично. Автоматизация маркетинга, применяемая для автоматической адресной рассылки, дает маркетологам время на выполнение других задач.



Автоматизация маркетинга — это не только рассылка. Ее решения позволяют определить степень лояльности клиента. Понимание того, на каком этапе отношений он находится, помогает формировать стратегию продаж.



Сюда можно отнести сегментирование лидов. С его помощью можно быстро идентифицировать лиды, более других готовые к покупке, те, которыми вообще не стоит заниматься, а также те, которые еще можно вернуть.



Для эффективной работы с клиентами GetResponse реализовал «Идеальное время». Его задача — доставка сообщения в момент максимальной вероятности прочтения. «Идеальное время» не привязывается к конкретному моменту и отправляет письмо, когда подписчик наиболее активен.

Что предлагает GetResponse



Marketing automation от GetResponse — инструменты, созданные для успешной реализации маркетинговых задач.

Баллы и теги. Комплекс решений для определения предпочтений клиента. Позволяет сегментировать подписчиков и отслеживать их активность. Рейтинги, баллы и теги — удобный способ выделять ценные контакты.

Отслеживание событий. Позволяет узнать — кто, как часто и зачем посещает сайт и после совершения покупки помогает «прокачать» отношения, основываясь на истории покупок.

Брошенная корзина. Более двух третей интернет-покупателей не завершают покупку. Автоматизация маркетинга поможет организовать целевую рассылку для таких контактов, узнать, когда была брошена корзина и определить лояльность клиентов — понять, есть ли смысл пытаться их вернуть или переключиться на новую задачу.

Сегментация автоматизации. Дает возможность определить категории клиентов исходя из персональных данных, географии, продолжительности подписки и массы других признаков

Для того, чтобы визуализировать работу с клиентом, GetResponse разработал «Блочный редактор процессов». Инструмент позволяет при помощи функциональных примитивов моделировать путь подписчика, отслеживать и работать с потерянными покупателями.



О компании:

GetResponse более 20 лет развивает технологии отношений с клиентами. Сегодня возможности платформы для email-маркетинга GetResponse применяют более 350 тысяч компаний из 182 стран. Подробнее о GetResponse – на GetResponse более 20 лет развивает технологии отношений с клиентами. Сегодня возможности платформы для email-маркетинга GetResponse применяют более 350 тысяч компаний из 182 стран. Подробнее о GetResponseна www.getresponse.ru



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