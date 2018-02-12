«Борьба» за клиента разразилась между дилерскими центрами брендов в Тунисе

Бренды-конкуренты никогда не упускают возможности «уколоть» своего противника. На этот раз на поле сарказма и троллинга ступили крупнейшие автомобильные марки.

Дилерские центры BMW и Volkswagen в Тунисе находятся прямо друг за другом. Именно свое расположение решил обыграть BMW в шуточной наружной рекламе.

Находясь первым на пути подъезжающих клиентов, щит от бренда, адресованный автолюбителям, направляющимся в центр Volkswagen, сообщает: «Никогда не поздно передумать».

В одиночестве плакат провисел недолго. Несколько дней спустя позади него появился ответ от Volkswagen. Баннер содержал надпись: «Никто не променяет лидирующую марку». Над слоганом разместились четыре кольца Audi (входит в концерн Volkswagen), отлично вписанные в слово «Looool» («laughing out loud» — громко смеяться).