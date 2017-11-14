Не так давно в Австралии прошло голосование о легализации однополых браков на территории страны. Большая часть жителей проголосовала «за».

Бренды поспешили поздравить Австралию с результатом голосования за узаконивание однополых браков.  Благодаря многочисленным восторженным постам, ленты социальных сетей окрасились в цвета радуги.

Выяснилось, что 61,6% жителей Австралии поддержали изменение закона, который бы разрешал однополым парам официально оформлять свои отношения.

Однако последнее слово остается за правительством. Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено к Рождеству.

Напомним, что ранее на Составе мы рассказывали о многочисленных акциях в поддержку однополых браков. Так, Puma разработала узел равенства и выпустила новые радужные шнурки, а ведущие водочные бренды Absolut и SKYY выпустили совместную кампанию, чтобы продемонстрировать единение в поддержку общей идеи.

 

The answer is YES #SSM2017

Публикация от Coca-Cola Australia (@cocacolaau)

 

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Публикация от Qantas (@qantas)

 

We did it, Australia! #LoveWins #LOVEisLOVE

Публикация от Starbucks Coffee Australia (@starbucksau)

 

Australia votes YES ?????‍???? #MarriageEquality

Публикация от Sydney Opera House (@sydneyoperahouse)

 

#lovewins ????????????

Публикация от Levi's Australia & New Zealand (@levis_anz)

 

????#loveislove @drmartensaunz #drmartens #sparkle #boots #comingsoon #generalpants

Публикация от General Pants Co. (@general_pants)