Не так давно в Австралии прошло голосование о легализации однополых браков на территории страны. Большая часть жителей проголосовала «за».
Бренды поспешили поздравить Австралию с результатом голосования за узаконивание однополых браков. Благодаря многочисленным восторженным постам, ленты социальных сетей окрасились в цвета радуги.
Выяснилось, что 61,6% жителей Австралии поддержали изменение закона, который бы разрешал однополым парам официально оформлять свои отношения.
Однако последнее слово остается за правительством. Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено к Рождеству.
Напомним, что ранее на Составе мы рассказывали о многочисленных акциях в поддержку однополых браков. Так, Puma разработала узел равенства и выпустила новые радужные шнурки, а ведущие водочные бренды Absolut и SKYY выпустили совместную кампанию, чтобы продемонстрировать единение в поддержку общей идеи.
Westpac has long been a supporter of equality in all its forms for our customers, employees and all Australians. We welcome the result of the postal vote that sees over 61% of Australians who took part voting 'yes' to marriage equality, and see it as a positive step forward. #marriageequalityaustralia #voteyes #diversitymatters