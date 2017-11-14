Окончательное решение по вопросу легализации однополых браков будет вынесено до конца 2017 года

Не так давно в Австралии прошло голосование о легализации однополых браков на территории страны. Большая часть жителей проголосовала «за».

Бренды поспешили поздравить Австралию с результатом голосования за узаконивание однополых браков. Благодаря многочисленным восторженным постам, ленты социальных сетей окрасились в цвета радуги.

Выяснилось, что 61,6% жителей Австралии поддержали изменение закона, который бы разрешал однополым парам официально оформлять свои отношения.

Однако последнее слово остается за правительством. Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено к Рождеству.

Напомним, что ранее на Составе мы рассказывали о многочисленных акциях в поддержку однополых браков. Так, Puma разработала узел равенства и выпустила новые радужные шнурки, а ведущие водочные бренды Absolut и SKYY выпустили совместную кампанию, чтобы продемонстрировать единение в поддержку общей идеи.

The answer is YES #SSM2017 Публикация от Coca-Cola Australia (@cocacolaau) Ноя 14 2017 в 3:09 PST

???????????????? Публикация от Qantas (@qantas) Ноя 14 2017 в 3:21 PST

We did it, Australia! #LoveWins #LOVEisLOVE Публикация от Starbucks Coffee Australia (@starbucksau) Ноя 14 2017 в 4:24 PST

We're delighted for our customers and our people who are celebrating today following the 'yes' outcome of the Australian Marriage Law survey. Публикация от CommBank (@commbank) Ноя 14 2017 в 3:15 PST

Australia votes YES ?????‍???? #MarriageEquality Публикация от Sydney Opera House (@sydneyoperahouse) Ноя 14 2017 в 4:10 PST

marie claire has long been a supporter of marriage equality - read all about it in the inside our limited edition collectors cover on sale now! #untilweallbelong #loveislove Публикация от Marie Claire Australia (@marieclaireau) Ноя 15 2017 в 8:00 PST

#lovewins ???????????? Публикация от Levi's Australia & New Zealand (@levis_anz) Ноя 14 2017 в 8:31 PST