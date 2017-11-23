Ажиотаж в торговых центрах перед праздниками показан в нестандартном виде

Для многих поход по магазинам перед Новым годом и Рождеством – настоящее испытание: очереди, суета и, конечно, нехватка товаров. Но для автовладельцев маленький рождественский ад начинается ещё раньше – на парковке торгового центра.

В новом смешном ролике от Venables Bell & Partners показаны сложности поиска места для парковки. Герои ролика устроили между собой настоящую гонку (под звуки рождественского гимна, разумеется).

Думаем, что ролик подходит не только к предновогоднему ажиотажу, но и к Черной пятнице, которая значительно ближе.